Piotr Maślak wraca do TVP. Był pierwszym zwolnionym w czasach Kurskiego

W rozmowie w cztery oczy miał usłyszeć, że jest za stary do pracy w telewizji (miał wtedy 41 lat), a później, że "nie pasuje do nowej wizji tej instytucji". Po wyjściu z gabinetu sekretarka powiedziała mu: "Jesteś pierwszy". - Trafiłem na czołówkę "The New York Times'a", zagraniczne media się do mnie odzywały. To było pięć minut największej sławy w moim życiu - opowiadał Maślak.