Piotr Kraśko ocenia szanse rządu Mateusza Morawieckiego na przetrwanie. Nie kryje złośliwości

Wydaje się, że 11 grudnia nastąpi polityczne przesilenie i rząd PiS przejdzie do historii, jeśli ostatecznie nie zyska większości w Sejmie. Do tych poniedziałkowych wydarzeń odniósł się we wpisie internetowym, sprzed kilkunastu godzin, Piotr Kraśko. Podczas wieczornego wypadu rodzinnego na narty zabawił się w "pogodynkę".