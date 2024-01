Piotr Jacoń chwali decyzję Adama Bodnara. "Szkoda tylko, że..."

"Boję się, że sędzia nie powoli mi usiąść po stronie Florka. To jest dla mnie najtrudniejszy moment, kiedy będę postawiona naprzeciwko. Muszę iść do sądu i być jego wrogiem. Mam wrażenie, że czasami tak jest, że to państwo nas nie lubi, bo zmusza nas do tak upokarzających rzeczy" - opowiadała mama Floriana.