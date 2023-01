Piotr Gąsowski spotkał się z dawną partnerką. Gorące uczucie odżyło po latach?

W połowie grudnia Piotr Gąsowski wybrał się do USA na przedświąteczny urlop. Celem podróży była m.in. Floryda, a konkretnie Fort Lauderdale oddalony ok. 30 min od Miami. Choć obszernie relacjonowana na Instastories podróż aktora obfitowała w serię przykrych niespodzianek (opóźniony lot, zatrzymanie przez wydział ds. imigracji, problem z wypożyczeniem auta, a później zatrzymanie przez policję za przejechanie na zmianie świateł) zdaje się, że Gąsowski całkiem miło wspomina pobyt na Florydzie. A to m.in. za sprawą spotkania ze swoją pierwszą miłością.