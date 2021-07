"Spalili go na stosie". Gąsowski o tym, co stało się ze Szpakowskim

W dalszej części posta grzmi, że na własną prośbę grzebiemy legendę. "Podłe to jest i takie, delikatnie rzecz ujmując, nieszlachetne! A nazywając rzecz po imieniu…to jest czystej wody 'ku*ewstwo'! Nie zgadzam się z tym całym sercem i duszą! Zepsuliśmy Darkowi możliwość godnego uwieńczenia kariery, na które, z całą pewnością, zasłużył! A ci, którzy się do tego przyczynili, niech mają wyrzuty sumienia, gdyż też na nie zasłużyli! Dziękuję tym wszystkim, którzy stanęli w obronie Pana Redaktora, a tym, którzy z taką łatwością 'spalili go na stosie', nie życzę, aby coś takiego ich w życiu spotkało, gdyż z pewnością jest to ból nie do wytrzymania!” – dodał.