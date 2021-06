Dariusz Szpakowski. Czy legendarny komentator zabłyśnie na Euro?

To jest wojna. Stacje zaciekle walczą o prawa do transmisji Ligi Mistrzów, Premier League czy Euro. To są dla nich pieniądze z reklam, spore widownie i prestiż, bo można się pochwalić, że to my mamy dostęp do Lewandowskiego po meczu Bayernu. Takie transmisje wymagają najlepszego przygotowania i najlepszych dziennikarzy. Dlatego właśnie komentatorzy sportowi są dziś prawie jak sportowcy. Wiele pisze się o ich transferach i nowych kontraktach. Zaskakującym przejściem Mateusza Borka z Polsatu do TVP żyły media i kibice. Niedawne odejście Rafała Wolskiego z Canal Plus do TVP także doczekało się szeregu komentarzy i oświadczeń w mediach społecznościowych.