Piotr Cyrwus o największej bzdurze na swój temat. "Nawet tego nie dementowałem"

- Jerzy Trela opowiedział mi, że jechał w taksówce i taksówkarz mówi: "Panie Jurku, temu aktorowi już się w głowie kompletnie przewróciło. Taki sympatyczny ten Rysio z 'Klanu' a odchodzi. Miał 13 tys. zł na dzień, dają mu 14, a on się nie zgodził". Jurek jak to on, zawstydził się troszeczkę i mówi, że może chodziło o miesięczną pensję, a taksówkarz: "to i tak za dużo!" – dodał w wywiadzie.