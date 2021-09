Cyrwus, Skiba i Rutkowski drwią z polskich biskupów. "Serial podwyższonego Rydzyka"

Skiba: - Żyjemy w zakłamanym świecie, w którym osoby wzywające nas do moralnego zachowania same tych zasad nie przestrzegają. Rozdźwięk między tym, co głoszą, a tym, jak żyją, jest ogromny. Kościół stał się w dużej mierze projektem biznesowym do wyciągania pieniędzy od ludzi, gdzie rozdaje się nawet relikwie po Janie Pawle II: krwią w ampułkach, włosy, ząb czy fragment szaty.