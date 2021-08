Rysiek z "Klanu" go prześladuje! Wyznania znanego aktora

Piotr Cyrwus jest jest znany przede wszystkim jako Ryszard Lubicz, a to za sprawą postaci, w którą wcielał się w serialu "Klan" przez ponad 15 lat! Aktor po raz pierwszy wystąpił jako Rysiek już w 1997 r. i szybko stał się ulubieńcem publiczności. Wydawać by się mogło, że popularność dla aktora, to odzwierciedlenie sukcesu, jednak dla Cyrwusa była to niemal udręka.