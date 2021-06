Pierwsza dama TVP. Bez niej nie ma "Wiadomości". Co się stało z Danutą Holecką?

- Prywatnie serdeczna, potrafiła sama z siebie przyjść z pomocą - wspomina Łobodziński - choć nie kojarzę, by musiała udzielać takiej naprawdę niezwykłej pomocy. Ale dość szybko można było wyczuć, że telewizja to coś, co pochłania ją całkowicie. W ogóle nie wyobrażała sobie, by mogła pracować gdziekolwiek indziej. To ustawiało też relacje prywatne. Zawodowego kontaktu nie mam z nią już dziś żadnego, bo kompletnie mi nie po drodze z tym, co TVP Info i "Wiadomości" serwują jako wyrób informacjopodobny. Dla mnie jako człowieka, który wciąż wierzy, że dziennikarstwo winno polegać na stawianiu pytań w imieniu odbiorców, na ciekawości świata, na chęci zrozumienia mechanizmów – a nie na faszerowaniu odbiorców gotowcami – ta forma uprawiania telewizji jest skandalem - dodaje.