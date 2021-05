Danuta Holecka skomentowała swoją nieobecność. Co powiedziała prowadząca "Wiadomości"?

W rozmowie Holecka zapewniła, że wróci do pracy. – Jestem na urlopie. Każdy czasem musi odpocząć. Uspokajam. Wracam do telewizji niebawem – powiedziała tabloidowi. Według nieoficjalnych informacji, ma do tego dojść w połowie czerwca. Jak na razie pod jej nieobecność "Wiadomości" prowadzą jedynie Edyta Lewandowska i Michał Adamczyk.