Pieniądze, polityka, atmosfera. Co się dzieje w Polsacie? Dziennikarze rozstają się ze stacją

- Nikomu z kierownictwa nie zależało na budowaniu spójności wewnątrz zespołu i atmosfery współpracy - opowiada. - Było raczej nieustanne nakręcanie niezdrowej konkurencji. A nawet napuszczanie ludzi na siebie: "zobacz, jak on czy ona to zrobili, jak nie zrobisz swojego materiału lepiej, mocniej, bardziej sensacyjnie, zostaniesz przesunięty do gorszych zadań". W redakcjach funkcjonowały, celowo podtrzymywane, koterie, które walczyły ze sobą. To na pewno nie pomagało spokojnie pracować.