Piasek uderza w PiS. "Wygrywa się w tym kraju wybory na prezydenta, strasząc gejami, Żydami, Niemcami"

Im Andrzej Piaseczny jest starszy, tym chętniej mówi o swojej wizji świata. Jego zdanie na temat polskiej rzeczywistości mija się z poglądami przedstawicieli PiS-u, a więc polityków będących u władzy. Piasek, który do tej pory raczej ważył słowa, w październiku zeszłego roku zachęcał do udziału w strajkach, później poparł kampanię swojego przyjaciela Adama Darskiego. Nergal chce walczyć z katolicką opresją. Ordo Blasfemia ma doprowadzić do usunięcia z polskiego prawa artykułu 196. Kodeksu karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych.