Majka Jeżowska nie chciała być nagrywana przez Nergala. "Adaś ma wszystko gdzieś"

To miał być miły wieczór w mieszkaniu Piaska, który obchodził 50. urodziny w małym gronie znajomych. Zwykle takie imprezy celebrytów kończą się kilkoma zdjęciami wrzucanymi na Instagrama, zbierającymi tysiące "polubień" od fanów. U Piaska sprawa wyglądała inaczej, bo kiedy rozpoczęło się wznoszenie pierwszych toastów, jeden z zaproszonych gości, Adam Darski zwany Nergalem, nagrywał wszystko telefonem i wrzucał do sieci bez zgody innych uczestników zabawy.

- Sugerują, że była to jakaś impreza patologiczna, że nie wiadomo, co się tam działo. A to był początek imprezy, gdzie wznosiliśmy toast za jubilata wspaniałym winem, które sam kupił – mówiła Jeżowska w rozmowie z Jastrząb Post.

- Ja to zobaczyłam dopiero na drugi dzień. Było tak fajnie u Andrzeja, że nikt nie patrzył w telefon. Gdybym patrzyła z nudów, to bym zobaczyła, że jestem oznaczona i bym powiedziała, co to jest. Ale ponieważ wszyscy się dobrze bawiliśmy, to dopiero zobaczyliśmy nagłówki na drugi dzień – tłumaczyła Majka Jeżowska.