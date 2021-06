Piasek miał zaśpiewać na koncercie dla Krawczyka. Nie zjawił się na scenie

Niespełna dwa miesiące po śmierci Krzysztofa Krawczyka Telewizja Polska postanowiła uczcić pamięć muzyka specjalnym koncertem "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk". Amfiteatr w Opolu po wielu miesiącach pustki znowu zapełnił się widownią. Na miejscu było 900 osób, choć jak zapewnił prowadzący Tomasz Kammel, chętnych było aż 5,5 tys. Ze względu na pandemiczne obostrzenia ograniczono udział publiczności.