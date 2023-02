Pereira rozwścieczył opozycję. "Wiadomości" puściły nagranie z obelgą

"Wiadomości" przypomniały też protesty górników z 2015 r. i interwencję policji z użyciem broni gładkolufowej. Po to, by skonfrontować to ze słowami Tuska ("Ja nie widziałem rannych górników") czy posłanki Leszczyny z PO, która w Radiu Zet powiedziała: "Policja nie strzelała wtedy do górników. To byli chuligani. Nie wolno mówić ludziom, że ktoś strzelał do górników, bo to jest nieprawda".