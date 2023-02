"Nie ma świętych krów". Szef KRRiT ostro uderzył w TVN

Świrski nie krył się też, po której stronie stoi w sporze między TVN a TVP i mediami zaprzyjaźnionymi z rządem. - W mojej opinii − to moja prywatna opinia − możliwości prawa cywilnego są wykorzystywane do cenzury prewencyjnej. Tu zupełnie się zgadzam z dziennikarzami obecnymi na sali. Rzeczywiście to możliwość wprowadzenia cenzury prewencyjnej, która jest zakazana konstytucją - powiedział.