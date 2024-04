Pedofile zajmowali się dziecięcymi aktorami. Luka w przepisach nadal obowiązuje

- On się do mnie przystawiał. Zapytał mnie kiedyś o "niebieskie jajka". Myślałem, że chodzi o jakąś potrawę - wyznał Lyons. Młody chłopak nie wiedział, że "blue balls" to potoczne określenie na długotrwałe podniecenie seksualne mężczyzny, które nie zakończyło się orgazmem. Lyons uniknął fizycznego molestowania ze strony pedofila na planie. I choć przez ostatnie 20 lat sporo się zmieniło w branży, to zdaniem byłego aktora dzieci nadal są zagrożone.