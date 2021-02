Tragedia na farmie. Paweł komentuje wypadek

Bardowscy budują dom. Będzie okazały

Niestety, podczas ich przygotowań do programu, w gospodarstwie rolnika wydarzyła się tragedia. Podczas nieobecności Pawła jego krowa Biała Baśka wydostała się poza gospodarstwo i eskapadę przypłaciła życiem. Jak donosi kolorowa prasa, chcąc przedostać się na drugą stronę rzeki, weszła na tamę zbudowaną przez bobry i utonęła.

"To był nieszczęśliwy wypadek. Mógł się zdarzyć w każdej chwili bez względu na to, czy byłbym w stolicy, czy u siebie. Tata i brat dobrze opiekują się zwierzętami i jestem im za to bardzo wdzięczny" - cytuje rolnika Plotek.