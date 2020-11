Paweł z "Rolnik szuka żony" musiał to w końcu powiedzieć. Nie spodziewał się takiej reakcji

Historia Pawła i Marty z "Rolnik szuka żony" to idealny materiał na telenowelę. Para od pierwszego odcinka miała się ku sobie. Gdy dziewczyna przybyła do gospodarstwa rolnika, pojawiły się pierwsze zgrzyty. Farmer zaczął dostrzegać zalety pozostałych dwóch kandydatek, a czarę goryczy przelał jego niestosowny dowcip (zażartował, że odsyła Martę do domu). Rozgoryczona i rozczarowana zachowaniem mężczyzny faworytka stwierdziła, że pakuje walizkę i wyjeżdża. - Pojadę do domu dzisiaj. Wydaje mi się, że w tym wieku powinieneś być bardziej uświadomionym mężczyzną. Nie widzę stabilności. Jesteś tak nietransparentny, tak po tobie nie widać nic - mówiła.