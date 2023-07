"Trzeba sobie jakoś radzić". Paweł ma swój sposób na inflację

— Ja na przykład sprzedaję własne mięso w ramach rolniczego handlu detalicznego końcowym odbiorcom, a nie przez pośredników. (…) I dzięki temu mam tę wyższą cenę. Ludzie też wolą kupić takie mięso. Jak ktoś się interesuje, to wie, że to jest zdrowsze mięso niż takie z hodowli przemysłowej, gdzie krowa je to samo, tylko po to, by szybciej rosła - opowiadał mąż Marty, który niedawno najpierw został ojcem, a później mężem.