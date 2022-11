Pavlović komentuje zachowanie Krawczyńskiej. "Uważaj!"

O skomentowanie zachowania Krawczyńskiej Pomponik prosił też Michaela Danilczuka, który powiedział: - Ja uważam, że jest to rodzaj szacunku do was, dziennikarzy, którzy chcą z nami rozmawiać. Jeżeli chcecie z nami rozmawiać, to jest to coś dla nas bardzo miłego i my chcemy odpowiedzieć na wasze pytania.