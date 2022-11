Piaseczny po finale. "Jesteśmy zwykłymi ludźmi, a nie degeneratami"

Andrzej Piaseczny zwrócił też uwagę na bardzo ważny aspekt występu jednopłciowej pary w "Tańcu z Gwiazdami" - Wtedy, kiedy nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, wszyscy przekonują się, że my żyjemy po prostu normalnie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, a nie degeneratami, to zaczyna się nas akceptować i w gruncie rzeczy o to chodzi.