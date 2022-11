Pavlović chce ją w "Tańcu z gwiazdami". A ona nie zgadza się od dobrych kilkunastu lat

O udziale Dody w jednym z najpopularniejszych rozrywkowych programów w Polsce nie przestała jednak marzyć Iwona Pavlović. Czarna Mamba w najnowszym wywiadzie znowu wypowiedziała się na ten temat. - Rzeczywiście mogłabym zaapelować [do Dody - przyp. red.]. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale edycja bardzo by zyskała, gdyby Doda zatańczyła. Chociaż wierz mi, że jest to naprawdę ciężka sprawa. Dużo, dużo trzeba ćwiczyć, ale myślę, że Doda jest do ciężkiej pracy przyzwyczajona. Widzę, jak wygląda, widzę, jak śpiewa, jak się rusza, więc myślę, że mogłaby nas zadziwić - powiedziała serwisowi Party.pl Pavlović.