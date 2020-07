Paulina z "Warsaw Shore" spodziewa się dziecka. Znamy już płeć

Choć sama nie była uczestniczką show, Paulina pojawiała się w "Warsaw Shore" dość regularnie przez jakiś czas. Wszystko za sprawą Stiflera, z którym to wówczas była w związku. To dzięki temu, że odwiedzała w willi swojego byłego już teraz partnera stała się ogromnie popularna. Na Instagramie obserwuje ją aktualnie prawie 90 tysięcy osob.

Po rozstaniu ze Stiflerem Paulina ułożyła sobie życie na nowo, z daleka od wszelakich kamer. Nawet na swoim instagramowym profilu nie pokazywała zbyt wiele. Wkrótce znalazła również miłość, a u boku tego tajemniczego mężczyzny trwa do dziś. Co więcej, para spodziewa się dziecka, a my znamy już jego płeć.