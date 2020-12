Podziwiali go widzowie TVN. Wypadek zmienił jego życie

Patryk Niekłań ze Starachowic robił na oczach jury i widzów programu "Mam Talent!" rzeczy niemożliwe. Akrobatyczne umiejętności oczarowały ich do tego stopnia, że sportowiec nie tylko doszedł do finału 10. edycji programu, ale i zajął w nim trzecie miejsce. Niestety, niedługo po udziale w programie, 2 grudnia 2018 roku Patryk Niekłań miał poważny wypadek drogowy. Jego auto wpadło w poślizg i uderzyło w drzewo. Na skutek odniesionych obrażeń najpierw przez kilka dni trwała walka lekarzy o jego życie. Do dziś, dwa lata od feralnego zdarzenia, wciąż trwają żmudne starania o powrót sportowca do normalnego, samodzielnego funkcjonowania.