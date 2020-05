Patrycjusz Wyżga: "najbardziej ponury dzień" w Trójce

Gorzkie słowa na antenie

Nie spada napięcie w radiowej Trójce, która od zeszłego piątku jest jednym z głównych medialnych tematów w kraju. Choć rozgłośnia wciąż działa, nikt - a zwłaszcza pracujący tam dziennikarze - nawet nie ukrywa, że sytuacja jest daleka od normalności. Problem zapełnienia grafiku, gdy większość radiowców albo już odeszło, albo zastanawia się nad tym, przebywając na L4, to najmniejszy kłopot. Najtrudniej poradzić sobie z wszechobecną atmosferą przygnębienia, która dotyczy zarówno słuchaczy, jak i prowadzących.

Patrycjusz Wyżga, gospodarz popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w wyjątkowy sposób skomentował na antenie to, co aktualnie dzieje się na Myśliwieckiej 3/5/7.