Parodia "Wiadomości" w wykonaniu Danuty Holeckiej. Wykorzystali prawdziwe cytaty

- Prowokują, profanują, obrażają. A później chcą pozostać bezkarni, używając jak pałki hasła "tolerancja". To nie pierwszy raz, kiedy środowisko LGBTG robi wszystko, żeby uderzyć w to, co dla Polaków święte. Jak w tym roku będzie wyglądał festiwal rzekomej równości? O tym opowie nasz wspaniały i dzielny reporter - zaczyna program Hola Danecka, w którą wciela się aktorka i reżyserka Joanna Drozda.