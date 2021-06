Efektowna manipulacja "Wiadomości". Tak nie powinno się przedstawiać statystyk

W ubiegły poniedziałek 7 czerwca wiele pielęgniarek i położnych wzięło udział w strajku, domagając się lepszych płac oraz zachęt dla młodych wstępujących do ich zawodu. Obecnie średni wiek pielęgniarek w Polsce to 52 lata. Z kolei ich dotychczasowa pensja zasadnicza na rok 2020 to 4077 zł brutto (bez specjalizacji) lub 4314 zł brutto (ze specjalizacją), przy czym obecnie przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 5167 zł brutto. Na protest części personelu medycznego zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski.