"Wiadomości" zrobiły z Polski światowego lidera w szczepieniach. Prawda jest mniej imponująca

Dostarczenie do Polski kolejnych 380 tys. dawek szczepionki i imponujące, na tle innych państw UE, tempo szczepień było tematem numer jeden 22 lutego w "Wiadomościach". Obok przedstawiania twardych danych nie zabrakło prezydenta Andrzeja Dudy, który chwalił personel medyczny za "zdany egzamin" w walce z pandemią. Niestety nie wszystko się w tym materiale zgadzało.

Po pierwsze, Edyta Lewandowska najpierw użyła sformułowania "Polska w światowej czołówce tempa szczepień na Covid-19" . Chwilę później widzowie usłyszeli, że "Polska od wielu dni utrzymuje się w ścisłej europejskiej czołówce". Nasz kraj jest w czołówce, ale europejskiej. I to właśnie ta druga informacja jest zgodna z prawdą.

Z oficjalnych informacji wynika, że w Polsce wykonano ponad 2,7 mln szczepień (1,7 mln to pierwsza dawka). Na 100 mieszkańców 7,1 otrzymało już wakcynę, co plasuje nasz kraj w europejskiej czołówce za Maltą (12,82) i Danią (8,36), a ex aequo z Rumunią.