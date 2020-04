Twórca "Ucha Prezesa" wraca z nowym serialem. Czas na "Państwo z kartonu"

Produkcję będzie można zobaczyć już w niedzielę 26 kwietnia o 21:50 tylko na antenie Telewizji WP oraz na wideo.wp.pl . Nie przegapcie tej premiery. Dlaczego? To bardzo aktualna produkcja, która powstała w warunkach izolacji i opowiada o nas wszystkich próbujących radzić sobie w czasie pandemii. Słowem: idealny serial na trudne czasy.

- Będzie skromniejszy, siłą rzeczy bardziej kameralny, nie będzie w nim rozmów przez Skype, tylko te twarzą w twarz. Będzie o tym, jak nie zwariować albo zrobić to w sposób kontrolowany. Jak uratować człowieczeństwo i resztkę oszczędności - mówi Robert Górski.

Serial powstał w domu Górskiego. Nakręcono go… telefonem. Ta forma idealnie pasuje do czasów pandemii.

- Czasy są niezwykłe, to i format jest nietypowy, i sposób realizacji. Serial tworzymy we dwójkę z żoną. Bez kamer, mikrofonów, charakteryzacji i bez reflektorów, które stoją normalnie naokoło. Ot, chałupniczo, ku pokrzepieniu serc - dodaje twórca.

Co ciekawe, dla Moniki Sobień-Górska "Państwo z kartonu" jest debiutem aktorskim. Wygląda na to, że dzięki pandemii odkryła w sobie nowy talent. Do tej pory zajmowała się głównie pisaniem – jest dziennikarką, scenarzystką i pisarką. Założyła też magazyn internetowy WeMen.