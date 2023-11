Artur Baranowski jednak nie jest rekordzistą? Ktoś zgromadził od niego więcej punktów

28-latkowi nie udało się dotrzeć na piątkowy finał w Lublinie, co zdyskwalifikowało go z udziału w ostatecznym etapie. Ze sceny zszedł jednak niepokonany. Swoim wynikiem pobił dotychczasowego rekordzistę, Tomasza Orzechowskiego, który w jednym z odcinków 96. edycji programu zdobył 533 punkty. Był jednak ktoś, to łącznie zgromadził jeszcze większą ilość punktów.