Pamiętacie Kasię, kandydatkę Tomasza z "Rolnik szuka żony"? Mamy dobre wieści!

Kasia Mielniczuk to delikatna blondynka o łagodnym usposobieniu. Wysyłając list do starszego o 14 lat Tomasza, liczyła na to, że znajdzie oparcie w dojrzałym mężczyźnie, z którym w przyszłości mogłaby założyć dużą rodzinę. Sama jest mamą kilkuletniego chłopca. Nie mogła przyjechać na pierwszą randkę, więc rozmawiała z rolnikiem na wideo chacie. To wystarczyło, by Tomasz się nią oczarował i zaprosił na swoje gospodarstwo.