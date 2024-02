Pamiętacie Adama Stachowiaka? Dziś znów jest głośno o uczestniku "The Voice od Poland"

Adam Stachowiak wystąpił w siódmej edycji muzycznego show emitowanego na antenie telewizyjnej Dwójki jesienią 2016 roku. Na scenie zachwycił trenerów utworem dedykowanym swojej zmarłej mamie. Miał wtedy 19 lat i choć ostatecznie zakończył przygodę z "The Voice of Poland" na etapie bitew, udział w programie otworzył mu drzwi do kariery.