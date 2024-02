Chcieli Ewę Farną jako jurorkę w "The Voice of Poland". Odmówiła

Za nami "The Voice Senior", jesteśmy po pierwszych przesłuchaniach w ciemno w "The Voice Kids", a media donoszą, że wystartowały prace nad kolejną edycją "The Voice of Poland". W zeszłorocznej odsłonie górą okazał się być Jan Górka z drużyny Lanberry, który zmierzył się w finale z Antonim Zimnalem, Becky Sangolo i Mają Walentynowicz.