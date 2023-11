"Miałam ciarki". Komentarze widzów po finale "The Voice of Poland"

W komentarzach widzów "The Voice of Poland" łatwo dostrzec, że najwięcej sympatii od początku finału zdobywały prezentacje Jana Górki oraz Antoniego Zimnala. Zaś większość osób uważa, że wygrana Janka była w pełni zasłużona. "Z całego serca gratulują. Za każdym razem jak cię słucham to miałam ciarki. Od początku byłeś moim faworytem. Jesteś wyjątkowy" - napisała jedna z fanek artysty.