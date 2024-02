Anna i Adam Stachowiak mają dwoje dzieci. Zdecydowali się na białe małżeństwo

Ich białe małżeństwo budzi kontrowersje. Dlaczego?

- To nasze białe małżeństwo wywołuje kontrowersje, dlatego że mamy dwójkę dzieci - przyznał uczestnik muzycznego show TVP. - Ludzie nie rozumieją, dlaczego teraz, a nie wcześniej i spieszę z wytłumaczeniem: chodzi o to, że my podjęliśmy taką decyzję, bo ja musiałem do tego dojrzeć. Wcześniej faktycznie żyłem w grzechu, a teraz staramy się żyć w taki sposób, żeby do moich sakramentów dotrzymać czystości.