Do TVP wraca program sprzed 30 lat. Prowadząca ma wielu fanów

Chaotycznie przeprowadzanymi zmianami we władzach telewizji publicznej żyła pod koniec ubiegłego roku cała Polska. Ostatnie tygodnie to z kolei nieustanny napływ newsów o kolejnych nazwiskach zasilających szeregi nowej TVP; dziennikarzy, którzy często kojarzeni byli do tej pory z konkurencyjnymi stacjami.