Kolejne odejścia z Polsatu. Nie tylko dziennikarze przechodzą do konkurencji

Na fali zmian w mediach publicznych zapoczątkowanych grudniową decyzją ministra Bartłomieja Sienkiewicza o odwołaniu dotychczasowych władz spółek TVP i PR, w medialnej branży trwa wyraźne ożywienie. Transfery na Woronicza, głównie w pionie informacji i publicystyki, wciąż trwają i drenują konkurencyjne stacje. Najboleśniej, póki co, odczuwa to Grupa Polsatu, z której do nowej TVP przeszło najwięcej dziennikarzy.