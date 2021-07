"Oto zdjęcie gwałciciela kobiet". Aktor ujawnia historię sprzed 20 lat

Rourke opublikował dwa zdjęcia. Na jednym jest Cosby, drugie to fragment słynnej okładki "New York Magazine", do której pozowały kobiety skrzywdzone przez komika. - Oto po lewej zdjęcie seryjnego gwałciciela młodych kobiet, które robił to przez prawie 3 dekady. Po prawej zdjęcie 50 kobiet, które dzielnie zeznawały przeciwko niemu, by wywalczyć sprawiedliwość dla siebie i innych ofiar. W tym państwie są dwa prawa: jedno dla znanych i bogatych, drugie dla wszystkich pozostałych - pisze Rourke.