Opowiedziała o Billu Cosbym. "Myślisz, że znasz kogoś dobrze"

Bill Cosby był komikiem, którego kochały miliony. Jednak ten obraz szybko zniknął, gdy w 2014 roku opisano praktyki, jakie mężczyzna stosował wobec kobiet. Regularnie dopuszczał się molestowania seksualnego. Sąd w 2018 roku uznał, że Cosby jest winny zarzucanych mu czynów i skazał go na więzienie . Były gwiazdor spędzi w nim od 3 do 10 lat. Został także wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

80-letni Cosby trafi do więzienia na 30 lat! "Raczej z niego nie wyjdzie"

"Próbował mnie pocałować" – powiedziała. "Nie był to pierwszy mężczyzna podczas mojej kariery, która próbował się do mnie dobrać. Jestem szczęśliwa, że za każdym razem udało mi się powstrzymać ich przed podjęciem dalszych kroków" – dodała.

Gifford nie kryje swojego zdziwienia, że zhańbiony komik okazał się kimś innym, niż myślała. "To był najbardziej podziwiany człowiek w Ameryce. Nazywano go tatą Ameryki. I raz próbował mnie pocałować, ale mu na to nie pozwoliłam. Powiedziała mu, że jest moim przyjacielem. On się zgodził i życzył mi dobrej nocy. Stąd te wszystkie oskarżenia wysuwane w jego stronę były dla mnie bardzo bolesne, bo znałam innego człowieka" – stwierdziła.