Oszust z "Milionerów" doczekał się serialu o sobie. Pokaże go HBO

Do tej pory to największy skandal w dziejach teleturnieju. Charles Ingram razem z kolegą i żoną oszukiwali w brytyjskich "Milionerach". Udało mu się dojść do pytania za milion dzięki... kaszlnięciom widowni. Powstał o tym serial "Quiz". Teraz pokaże go HBO.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ingram wygrał "Milionerów" dzięki sprytnemu fortelowi (HBO)