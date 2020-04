Charles Ingram i jego życie po wyroku. Co stało się z oszustem z brytyjskich "Milionerów"?

Nowy serial "Quiz" kolejny raz zwrócił uwagę mediów na historię Charlesa Ingrama i jego żony. To jeden z najgłośniejszych skandali ostatnich lat, jeśli mówimy o programach telewizyjnych. O serialu i całej sprawie z przekrętem "na kaszel" pisaliśmy wam w poprzednim tekście.

Ingram za oszukiwanie został skazany na 20 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Jego żona Diana i Tecewen Whittock, przyjaciel i partner "w zbrodni" dostali nieco mniej - po 18 miesięcy. Na wszystkich nałożono też kary pieniężne (15 tys. funtów). A co było dalej? Nic dziwnego, że twórcy zwrócili uwagę na tę historię.

Wygląda na to, że Charles kolejny raz będzie odcinał kupony od skandalu, który wywołał.

Wysoki sądzie, to nie tak

Ingram przez cały proces utrzymywał, że jest niewinny. Wyrok usłyszał w kwietniu 2003 r. Dostał 20 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. W sumie z żoną miał do zapłacenia 115 tys. funtów - na co składały się kary finansowe i koszty procesu. Nie mogli się z tym pogodzić.

W sierpniu tego samego roku Ingram został poproszony o to, by zrezygnował ze stanowiska majora w brytyjskiej armii. Służył 17 lat. Jednocześnie zapewniono, że będzie otrzymywał należne mu pieniądze za służbę.

Charles walczył gdzie się da, żeby złagodzono mu wyrok. Głównie chodziło o to, żeby nie musiał nic płacić.

Poniósł porażkę w Sądzie Apelacyjnym, potem o jego sprawie debatowała Izba Lordów, aż w końcu zgłosił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Udało mu się wywalczyć obniżenie kar finansowych do 5 tys. funtów. Tylko i aż, bo Ingram był już oskarżony o kolejne przestępstwo finansowe.

Kaszlą za nim na ulicy

Zanim Charles oszukiwał w "Milionerach", naciągał firmy ubezpieczeniowe. Twierdził, że okradziono jego dom i domagał się odszkodowań od dwóch firm. W sądzie wyliczono, że przywłaszczył sobie w sumie 30 tys. funtów. Sędzia zrezygnował jednak z ukarania Ingrama, który po procesie związanym z telewizyjnym show wydawał się już wrakiem człowieka. "Wydawał" to najlepsze określenie.

Co więcej, przez kilka pierwszych lat po głośnym procesie Ingram i jego żona byli osobowościami telewizyjnymi. Wystąpili m.in. w "Hell's Kitchen" i "Zamianie żon" (nagranie z tego drugiego programu dostępne jest na YouTube).

Mógł zarabiać tylko na opowiadaniu historyjek

A co stało się z przyjacielem pary - Tecwenem Whittockiem?

Reputację wykładowcy zniszczył sobie koncertowo. Podczas procesu wiedział już, że nie będzie mógł wrócić do nauczania. Zrzekł się stanowiska w koledżu Pontypridd, jeszcze zanim wezwano go na komisję dyscyplinarną.

Podczas procesu o oszukiwanie z "Milionerach" sugerowano, że Tecwen mógł mieć dostęp do pagerów i telefonu komórkowego, dzięki czemu znał odpowiedzi na pytania. Przypomnijmy, że Tecwen podczas tego feralnego odcinka był jednym z uczestników - czekał na swoją kolej w etapie "kto pierwszy, ten lepszy".

Na planie "Quizu" pojawił się jego syn. Wiadomo też, że twórcy serialu konsultowali się z małżeństwem Ingramów. Nie wiadomo, czy bohaterowie skandalu dostali jakieś wynagrodzenia i czy faktycznie pomagali w pisaniu scenariusza. Za to wiele wskazuje na to, że to nie ostatni raz, gdy słyszymy o wielkim przekręcie w brytyjskich "Milionerach".