Oszust z brytyjskich "Milionerów" jest niewinny? Tak twierdzi jego nowa prawniczka i zamierza to udowodnić

Skandal wybuchł w 2001 r. Charles Ingram, jego żona Diana i przyjaciel Tecwen Whittock oszukiwali w "Who Wants To Be a Millionaire" tak dobrze, że prawie udało im się wyjść ze studia z czekiem na milion funtów. Prawie, bo mimo że uczestnik udzielił poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania, produkcja programu wywęszyła spisek.