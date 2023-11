Oświadczenie produkcji "Rolnika". Stanowczo potępiają pewną praktykę

27-letni Darek to najmłodszy z uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony". Spośród wszystkich kandydatek postanowił wybrać 23-letnią Nicolę. Choć jego rodzina nie przyjęła tej wiadomości zbyt pozytywnie, to dla mężczyzny nie miało to znaczenia. Choć później dało się zauważyć w paru momentach, że gospodarz spod Łodzi z nieco większym dystansem patrzył na to, co łączy go z wybranką. Podczas spaceru z Nicolą wyglądał na stremowanego, nie chciał się do niej przytulić.