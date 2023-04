Ostra riposta Wojewódzkiego. Wspomniał o udawaniu kobiet

Jeden z internautów postanowił pociągnąć słowa Wojewódzkiego dalej. "Kobiety już pamiętają to, co jeszcze się nie wydarzyło". Gwiazdor TVN potraktował ten żart po swojemu i wyskoczył z typową dla siebie ripostą: "Wy potraficie udawać orgazmy, a my potrafimy udawać całe związki...". Zgadzacie się z jego stwierdzeniem?