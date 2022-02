Kuba Wojewódzki z partnerką w łóżku. Internauci: "Ile ona ma lat?"

Inni byli nie mniej złośliwi: "Viagra w płynie?" (nawiązanie do buteleczki ze zdjęcia – przyp. red.), "Kuba, a jak ty potem pozbywasz się tych wszystkich lasek, same wiedzą kiedy się odczepić, czy wyłączasz im prąd?". Gdy jeden fan poprosił, by pokazał im swoją dziewczynę, dziennikarz odparł, że "te czasy bezpowrotnie minęły". Z kolei w odpowiedzi na słowa o tym, że przy swojej partnerce ma krótkie nogi, Wojewódzki rzucił, że "przy Prokopie każdy jest krótki".