Ostałowska rzadziej pojawia się w "M jak miłość". "Nie mam na to wpływu"

"M jak miłość" to jedna z najpopularniejszych polskich telenoweli, emitowana już bez mała 20 lat. W przypadku tak długiego "stażu" nie jest niczym dziwnym, że co jakiś czas zdarza się rotacja w obsadzie, część aktorów odchodzi, w miejscu dobrze znanych bohaterów pojawiają się zupełnie nowi, a część wątków postaci zamiast się rozwijać, maleje. Scenarzyści muszą się nieźle napracować, by przez tak długi czas utrzymywać zainteresowanie widzów.