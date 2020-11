Fatalna sytuacja Dominiki Ostałowskiej. Ledwo wiąże koniec z końcem

Dominika Ostałowska bardzo mocno odczuwa skutki pandemii, która od miesięcy odbiera chleb ludziom filmu i telewizji. Weteranka "M jak miłość" nie może występować w teatrze, do tego ma na utrzymaniu 18-letniego syna. Wszystko to sprawia, że musi wkładać dużo energii, by nie stracić resztek optymizmu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dominika Ostałowska to nie tylko gwiazda "M jak miłość" (ONS.pl)