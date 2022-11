Oskarżają Don Vasyla o plagiat. Nie rezygnują z walki o prawa autorskie

– Prowadziłem we Włocławku otwarty dom dla gości, gdzie przychodzili fani romskiej twórczości, wśród nich Jerzy Górski, z zawodu nauczyciel, którego radziłem się, czy teksty do piosenek, które sam pisałem, są zgodne z poprawną polszczyzną. Potrzebowałem konsultacji językowych. Górski podpowiedział mi jedno, dwa słowa, to tu, to tam. Nagle poczuł się ich prawowitym właścicielem i razem z panią Górską zarejestrowali w ZAiKS-ie nasze cygańskie pieśni jako własne. To jest podszywanie się pod Cyganów! – czytamy na łamach "Wyborczej" wersję Don Vasyla.